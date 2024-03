Gaza: Schon 15 Kinder an Unterernährung gestorben

„Akute Ernährungsunsicherheit“

In ihrer Erklärung brachten die Mitglieder des Sicherheitsrats ihre „große Besorgnis“ zum Ausdruck, dass die mehr als zwei Millionen Bewohner von Gaza einem „alarmierenden Ausmaß an akuter Ernährungsunsicherheit ausgesetzt sein könnten“. Israel wurde in der Erklärung zudem aufgefordert, die Grenzübergänge für humanitäre Hilfe geöffnet zu halten und die Öffnung zusätzlicher Übergänge zu ermöglichen.