Schredder-Aktion: Hartinger-Klein weiß von nichts

Kritik am fehlenden Zugang zu Akten aus der Zeit, in der Hartinger-Klein Ministerin war, übte bereits am Dienstagabend Rechnungshof-Präsidentin Margit Kraker in der „ZiB2“: „Wo nicht dokumentiert ist, können wir nur schwer prüfen (….).“