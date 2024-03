Militärmusik begeistert mit Paukenschlag und Blues

Beatles-Medley für den neuen Militärkommandanten

„Einer der Schlagwerker spielt ein Solo für Marimba, begleitet vom Orchester. Sandra Pires singt aus dem Musical Elisabeth ,Ich gehör nur mir’“, so Pranter, der an dem Abend nicht ausschließlich dirigiert, sondern auch seine Singstimme erklingen lässt. Nach diesem Überraschungstitel folgt erneut ein Höhepunkt auf den nächsten: „Blues Brothers“ und Beatles-Medley. „Unser neuer Militärkommandant ist ein Beatles-Fan, das hab’ ich gleich ins Programm eingebaut“, erklärt Pranter, der für alle, die keine Karten für das Galakonzert haben, weitere musikalische Termine avisiert. „Ende Mai spielen wir wieder bei einer Angelobung, im Juli ein Promenadenkonzert in Pörtschach. Auch in Millstatt und am Klopeiner See stehen sommerliche Kurkonzerte auf dem Programm.“