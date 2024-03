Auf Frontalkurs gegen den Eisberg

An diesem Abend ist eines von Beginn an klar: Das Schiff wird untergehen. Denn mit der Premiere von „Titanic“ steuert die Bühne Baden unaufhaltsam auf das Unvermeidbare hin. Wenn im Musical von Peter Stone und Maury Yeston in der Inszenierung von Leonard Prinsloo Mythos auf Klassik trifft, dann steht dem dreistündigen Untergang des eigentlich unsinkbaren Schiffes nichts mehr im Wege.