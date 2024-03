„Big Brother“ überwacht Wörgl für 72 Stunden

Beim ersten „Video-Auge“ sind die Lider geöffnet: In fünf Metern Höhe montiert, haben vier Kameras in einem kompakten Gehäuse den Blick auf das Ende der neu renovierten Begegnungszone gegenüber dem Bahnhof. „360 Grad sind damit einsichtig. Es ist die erste Kamera, die nun fertig installiert wurde“, erklärt Hannes Nöchler, Kommandant der Stadtpolizei in Wörgl. Mit seinem Team ist er der „Herr der Bilder“ – denn die Aufzeichnungen laufen in den Räumen der Ordnungshüter zusammen. Auf seinem Bildschirm kann er sogar vier Videos gleichzeitig sehen. „Sollte darauf strafrechtlich etwas passieren, werden die Sequenzen abgespeichert und der Bundespolizei übermittelt.“