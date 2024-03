Pöltl verletzt sich bei Toronto-Sieg erneut

Österreichs NBA-Pionier Jakob Pöltl klebt aktuell das Verletzungspech an den Fersen. Beim 111:106 der Toronto Raptors gegen die Charlotte Hornets am Sonntag (Ortszeit) musste der Center zum dritten Mal seit Jahresbeginn vorzeitig vom Feld. Er hatte sich kurz vor der Halbzeit den kleinen Finger der linken Hand ausgerenkt. In nur 14:50 Minuten Einsatzzeit standen acht Punkte, drei Assists, zwei Rebounds sowie ein Block für den 28-jährigen Wiener zu Buche.