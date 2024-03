Pöltl und Toronto erleben schmerzhaften Abend

Die Toronto Raptors haben am Freitag (Ortszeit) in der National Basketball Association nicht nur 105:120 gegen die Golden State Warriors, sondern zudem ihren All-Star Scottie Barnes verloren, der mit einer Verletzung am linken Mittelhandknochen ausschied. Jakob Pöltl schrieb mit zehn Punkten und 14 Rebounds doppelt zweistellig an. Zudem standen zwei Assists und je ein Steal sowie Block in 24:50 Minuten für den 28-jährigen Wiener zu Buche.