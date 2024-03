Semifinal-Aus für Strametz trotz Rekord-Zeit!

Strametz knüpfte allein mit dem Erreichen des Semifinals an die Tradition österreichischer Erfolge im Hürdensprint an. Beate Schrott feierte bei Hallen-Weltmeisterschaften dabei als Siebente 2012 über 60 m Hürden den größten Erfolg. Steffi Bendrat (2018) und Elke Wölfling (2003) erreichten zudem auch das Semifinale. Strametz erzielte aber jetzt mit 8,00 die schnellste Zeit, die je eine Österreicherin bei einer Hallen-WM über 60 m Hürden lief. Sie löste in dieser Statistik Schrott (8,12) an der Spitze ab.