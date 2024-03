Tempo 30 wird jetzt zu Wahlkampfthema

Eine Menge Tafeln könne sich die Gemeinde Thalgau in Zukunft ersparen. Das nennt ÖVP-Bürgermeister Johann Grubinger als einen Vorteil der neuen Regelung. Er erließ kurz vor der bevorstehenden Bürgermeister- und Gemeindevertretungswahl einen flächendeckenden 30er im Ortsgebiet von Thalgau. Schon bisher war das größtenteils der Fall. Jetzt kamen noch einige Abschnitte im Ort dazu. 30er-Schilder an den Ortstafeln am Ortsanfang und am Ende sollen jetzt genügen, um die flächendeckende Neuregelung darzustellen.