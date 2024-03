Bürgermeister-Amt wird immer anspruchsvoller

„Für jeden, der sich aufstellen lässt, muss klar sein: Bürgermeister ist man 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche“, macht Günther Mitterer (ÖVP) keinen Hehl aus seinem Arbeitspensum. Der 64-Jährige weiß, wovon er spricht. Er ist seit 2003 das Oberhaupt von 11.500 Einwohnern in St. Johann. Nach 20 Jahren tritt er heuer nicht mehr zur Wahl an.