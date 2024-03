Heftiger Föhnsturm legt mehrere Seilbahnen lahm

Das Skivergnügen ist aktuell (Stand Sonntagnachmittag) in mehreren Skigebieten merklich getrübt. Am Arlberg haben ob des starken Föhnsturms alle Pendelbahnen ihren Betrieb eingestellt. Was auch bedeutet, dass die Verbindungen zwischen den einzelnen Skigebieten gekappt sind - so gibt es derzeit etwa keine Möglichkeit, von Warth in Richtung Lech/Zürs zu gelangen, da der Sonnenjet ebenfalls gesperrt ist. Da auch der Salober-Jet steht, konzentriert sich der gesamte Skiverkehr in Warth auf wenige Pisten, was sich zwischenzeitlich auch bei der Parkplatzsuche bemerkbar machte.