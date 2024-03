Super-G der Damen in Kvitfjell - ab 11 Uhr LIVE

Satter Vorsprung auf Shiffrin

Im Gesamtweltcup liegt Gut-Behrami nun bereits 305 Zähler vor US-Star Mikaela Shiffrin, die nach ihrer Verletzung kommendes Wochenende bei den Technikrennen in Aare in den Weltcup zurückkehren will. Für die 32-Jährige war es der 45. Weltcupsieg, der 22. im Super-G. Acht Saisonrennen hat Gut-Behrami bereits gewonnen, darunter auch die Super-G in Zauchensee und Cortina. In Kvitfjell könnte die Olympiasiegerin heute in einem weiteren Super-G nachlegen.