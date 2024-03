Super-G der Damen in Kvitfjell ab 11 Uhr LIVE

Österreichs Speedfrauen möchten sich in Kvitfjell für den großen Showdown in Position bringen. Zwar unter anderen Vorzeichen, denn nach dem am Freitag erneut abgesagten Abfahrtstraining musste die schnellste Disziplin aus dem Norwegen-Programm gestrichen werden. Stattdessen wollen Cornelia Hütter und Stephanie Venier im Super-G-Doppel die Chance auf die kleine Kristallkugel wahren. Und die Führende Lara Gut-Behrami vor dem Weltcupfinale in Saalbach unter Druck setzen.