„Ich bin der Ghostwriter der Prominenten“

Bei Krankl und Prohaska sind es Alltagsthemen, wie die große Angst vor dem Sterben, Treue und Sexualität, über die noch nie in der Öffentlichkeit gesprochen wurde.„Es ist natürlich eine Gratwanderung, wenn ich zu tief in der Privatschatulle stöbere“ gesteht der Auftragsschreiber, der mit der Biografie über die Balletttänzerin Karina Sarkissovaviel „Lehrgeld“ zahlen musste. „Mit der egozentrischen Dame und ihren Eskapaden habe ich mir viele grauen Haare geholt und nebenbei 20.000 Euro in den Sand gesetzt. Seither schaue ich mir die Leute viel genauer an, über die ich schreibe“.