Double-Double: Pöltl glänzt bei Sieg gegen Atlanta

Die Toronto Raptors haben am Freitag (Ortszeit) im Duell mit einem unmittelbaren Konkurrenten um einen Platz im Play-in der National Basketball Association (NBA) angeschrieben. Die Kanadier gewannen bei den Atlanta Hawks mit 123:121. Jakob Pöltl schrieb mit zwölf Punkten und 13 Rebounds doppelt zweistellig an. Zudem verzeichnete der Center aus Wien sechs Assists und zwei Blocks in 26:02 Minuten auf dem Parkett.