Rapid: Bedingter Punkteabzug wird reduziert

Weitere Vorgehensweise nach Derby-Skandal

Trotz der Reduzierung des Punkteabzugs droht Rapid weiterer Ärger: Am Montagabend waren im Internet Videos von Co-Trainer Stefan Kulovits und mehreren Spielern aufgetaucht, in denen diese im Rahmen der Derby-Feierlichkeiten u.a. homophobe Gesänge anstimmten. Die Bundesliga erstattete am Dienstag Anzeige gegen die Akteure und den Verein. Auch Geschäftsführer Steffen Hofmann ist davon betroffen.