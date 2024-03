Bewölkt, aber Temperaturen sind „unnatürlich hoch“

Großteils regnerisch war das Wetter in der Steiermark am Freitag. „Diese Feuchtigkeit bleibt am Wochenende in Form von Wolken und Nebel in der Luft“, erklärt Nikola Zimmermann von Ubimet. Doch er hat auch positive Nachrichten für die Steirer: „Niederschläge sind am Wochenende nur sehr vereinzelt und vor allem in den Bergen möglich.“