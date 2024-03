Arbeitslosigkeit gestiegen: Tirol niedrigste Quote

Zahl der Langzeitarbeitslosen gestiegen

Überdurchschnittlich stark gestiegen ist die Zahl der Arbeitslosen im Handel sowie in der Gastronomie. Auch bei Verkehr und Lagerei sowie der Warenherstellung gab es ein spürbares Plus. Ebenfalls nach oben geht die Zahl der Langzeitbeschäftigungslosen. Aktuell sind es in Tirol 1684 Personen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das einen Anstieg von 1,9 Prozent.