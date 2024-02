Enthüllt: Pikante Horner-Chats an Kollegin geleakt

Red-Bull-Teamchef Christian Horner hat am Donnerstag im Rahmen des Formel-1-Saisonauftakts in Bahrain erleichtert auf die abgewiesene Beschwerde nach Vorwürfen unangemessenen Verhaltens reagiert. Doch es scheint nur die Ruhe vor dem Sturm zu sein. Denn nun sollen brisante Chat-Nachrichten von einem anonymen Konto an Journalisten, Teamchefs und Formel-1-Bosse gemailt worden sein.