Früher ein „Fohlen“ - jetzt beim Neustart in Weiz

„Die letzte Zeit war nicht leicht. Jetzt will ich wieder Spaß am Fußball finden und zeigen, was ich kann. Wir sind eine gute Truppe, sehr ausgeglichen und eingespielt. Ich hab mich gleich wohlgefühlt.“ Eyawo, dessen Ex-Kollegen in Gladbach mittlerweile Bundesliga spielen („Ich hab noch viel Kontakt nach Deutschland“) freut sich auf seine Weiz-Premiere. „Klar, Voitsberg ist Favorit. Aber wenn unser Plan aufgeht und wir ihnen unser Spiel aufzwingen, ist was drin für uns.“