Ski-Pechvogel verkauft Kleidung fürs Comeback

Doch sie gab nicht auf! „Es läuft genial, mein Knie macht super mit. Es ist nun zwei Monate her, dass ich erstmals wieder auf den Ski gestanden bin. Schon bald werde ich wieder mit den Slalom-Toren trainieren“, sagt sie im Gespräch mit dem „Blick“. „Für diese Saison reicht es noch nicht. Weil ich schon so oft am Knie verletzt war, will ich mir Zeit lassen.“