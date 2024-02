Wiener Forscher verbessern Steuerung von Prothesen

Mit moderner Prothetik sei es aktuell aufgrund des Mangels an Steuersignalen nur möglich, Hände zu schließen und zu öffnen. „Durch diese Nerventransfers können wir eine solide Steuerung präsentieren, die die Schnittstelle zwischen den Menschen, den Biosignalen und der Maschine so fluide gestaltet, dass auch einzelne Fingerbewegungen möglich werden“, so der Experte. In ein paar Jahren werde man mit Biosignalen auch andere technische Geräte, abseits von Prothesen, so vielfältig steuern können, „wie es heute noch gar nicht absehbar ist“.