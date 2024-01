Dieser Roboter soll bei BMW Autos zusammenbauen

Die Automobilindustrie ist eine besonders hoch automatisierte - nicht umsonst liegt die Automatisierungsquote in Autoexportländern wie Deutschland, Japan oder Südkorea über jener anderer Volkswirtschaften. Doch auch in Autowerken ist oft Handarbeit gefragt, weshalb BMW nun eine Partnerschaft mit dem Robotik-Start-up Figure aus den USA verkündete. Der Roboter Figure01 soll in einer Autofabrik in Spartanburg in den USA erprobt werden. Doch die Experimente bei BMW sind nur die Spitze des Eisbergs.