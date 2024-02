Steirer stürzte acht Meter tief in Siloschacht

Als Mittwochmittag ein 40-jähriger Arbeiter in St. Veit im Bezirk Leibnitz gerade dabei war, Arbeiten am oberen Ende eines Silos zu verrichten, verlor er plötzlich das Gleichgewicht und stürzte rund acht Meter in die Tiefe. Da der Silo zu diesem Zeitpunkt völlig leer war, war der Aufprall besonders hart. Er zog sich schwere Verletzungen an der Halswirbelsäule, dem Brustkorb und der Hand zu.