Haie-Coach O‘Keefe: „Ich komme nicht mehr zurück“

Winkler widmet sich Studium

Martin Ulmer hatte unmittelbar nach der 2:5-Niederlage am Dienstag in Feldkirch sein Karriereende verkündet. Mit 35 Jahren kam das nicht überraschend. Bei Dario Winkler hingegen schon. Der 26-jährige Tiroler erklärte am Mittwoch seinen Rücktritt. „Ich habe lange darüber nachgedacht. Ich hätte jetzt von den Haien das beste Angebot meiner Karriere gehabt. Aber es geht nicht mehr. Der Leistungsdruck mit Eishockey und Studium ist mir zu viel geworden“, sagte der angehende Jurist, der für Innsbruck und Salzburg 301 Spiele in der ICE absolvierte, 72 Scorerpunkte (26 Tore/46 Assists) machte.