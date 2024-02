Vadlau/Mähr starten mit zwei Top-5-Ergebnissen

Auf den ersten drei Wettfahrten am Dienstag belegte das OeSV-Duo die Plätze 4, 12 und 3. In der Zwischenwertung steht damit ein neunter Rang zu Buche, der Kurs in die Entscheidung in der Goldflotte der besten 30 Boote stimmt. Am Mittwoch wird die Qualifikation mit zwei weiteren Wettfahrten abgeschlossen.