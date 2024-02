MG3: Starker Hybrid, aber ungewöhnliche Automatik

Für Österreich ist der kleinste MG ein kompletter Neustarter, in China und in Asien gab es seit 2008 bereits zwei Vorgängergenerationen. Im Vereinigten Königreich war die zweite Auflage zuletzt das erfolgreichste chinesische Auto überhaupt. Nummer drei will das nun auch auf dem Kontinent schaffen. Dabei soll auch das Design helfen: Mit dynamisch geschnittener Front und keckem Heckschwung passt sich der Kleinwagen an den aktuellen Auftritt der Marke an, übernimmt etwa Elemente vom eine Klasse größeren MG4.