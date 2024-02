Gewinnen Sie edle Tropfen der Riedenwinzerinnen

Seit Jahren treten immer häufiger Winzertöchter in die Fußstapfen ihrer Eltern und bringen frischen Wind in das Gebiet. Die geballte Frauenpower ist einzigartig, aber gleichzeitig auch nicht verwunderlich. Carnuntums Weinberge liegen im Osten an den Ausläufern der Karpaten und im Westen an den Ausläufern der Alpen. Der Korridor dazwischen diente über Jahrhunderte immer wieder als Einfallgebiet, und oft genug waren es die Frauen, die das Gebiet nach kriegerischen Auseinandersetzungen wieder aufbauen mussten. Die Hands-on-Mentalität ist bei den Carnuntinerinnen einfach in den Genen verankert.