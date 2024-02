Google-KI erzeugte Bilder nicht-weißer Nazitruppen

Bilder waren „peinlich und falsch“

In einem Blogeintrag am Freitag erläuterte Google, man habe es versäumt, Ausnahmen für die Fälle zu programmieren, in denen Diversität definitiv fehl am Platze wäre. Die dadurch erzeugten Bilder seien „peinlich und falsch“ gewesen. Zugleich sei die Software mit der Zeit zu vorsichtig geworden und habe sich geweigert, manche Vorgaben zu erfüllen.