Korneuburg wieder im sicheren Normalbetrieb

Keine Daten extrahiert

Das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung sei mit der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst an der Arbeit. In die Ermittlungen eingebunden seien auch das Landeskriminalamt Niederösterreich und das Bundeskriminalamt. Laut aktuellem Ermittlungsstand habe keine Datenexfiltration stattgefunden, „das ist die unbefugte Übertragung von Daten der Stadtgemeinde an die Täterschaft“, hieß es in der Aussendung.