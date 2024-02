„Das entmutigt“: Barcelona vor schwierigen Monaten

Aber auch sportlich läuft es nicht nach Plan. In der Liga liegt man derzeit nur auf Platz drei - die Verteidigung des Titels scheint derzeit nicht realistisch. Zumal sich das Team auf dem Platz häufig ohne Antrieb präsentiert. So gab es in dieser Saison bereits mehrere empfindliche Pleiten. Die letzte Chance scheint die Champions League zu sein. Wo man im Achtelfinale mit Neapel, den ebenfalls in der Krise steckenden italienischen Meister, ein günstiges Los erhalten hat.