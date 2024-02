SSC Napoli gegen FC Barcelona ab 21 Uhr LIVE

Nur eines der jüngsten fünf Pflichtspiele konnte der im Cup-Achtelfinale an Frosinone gescheiterte Verein gewinnen, infolge des Heim-1:1 gegen Genoa am Samstag wurde die Reißleine durch die Trennung von Walter Mazzarri gezogen. Der nach wie vor auch als slowakischer Teamchef tätig bleibende Calzona leitete am Dienstag erstmals das Training bei seinem neuen Arbeitgeber. Der 55-jährige Italiener, der zwischen 2015 und 2018 sowie 2021 und 2022 schon Napoli-Co-Trainer war, hat also nur eine Einheit Zeit, um sein Team auf die Katalanen vorzubereiten. Er ist bereits der dritte Trainer, der sich in dieser Saison bei Napoli versuchen darf.