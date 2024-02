Aufräumarbeiten und über vier Millionen neue Bäume

„Klimafitte Bäume“ für Tiroler Wald

Die Sturmschäden des vergangenen Jahres seien noch nicht zur Gänze beseitigt worden. Es gibt also noch einiges zu tun. Zudem gelte es, den Borkenkäfer so gut wie möglich in Schach zu halten und mit der Aufforstung der Schadflächen zu beginnen. Im heurigen und im kommenden Jahr sollen dazu in Tirol „rund 4,4 Millionen klimafitte Bäume“ gepflanzt werden, hieß es weiter.