Thomas Tuchel verlässt den FC Bayern München!

Tuchels Vertrag an der Säbener Straße läuft zwar erst 2025 aus, so lange werden wir den 50-Jährigen jedoch nicht mehr auf der Trainerbank der Münchner sehen. Die zuletzt enttäuschenden Leistungen - die letzten drei Spiele hat der FC Bayern allesamt verloren - hätten den Klub-Bossen deutlich gemacht, dass es so nicht weitergehen könne, so die deutsche „Bild“-Zeitung.