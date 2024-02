Steirerin lässt Österreich im Olympiarennen hoffen

Der Qualifikationsmarathon hat sich bezahlt gemacht! Als Nummer 46 der Weltrangliste bekommt Hürdensprinterin Karin Strametz vom internationalen Leichtathletik-Verband die Einladung zur Hallen-WM in Glasgow (1. - 3. März). Sie wird nach Ulrike Beierl, Elke Wölfling, Beate Schrott und Steffi Bendrat die fünfte ÖLV-Hürdensprinterin bei einer Hallen-WM. Dort will die Leibnitzerin an ihrem Traum von Olympia weiter feilen.