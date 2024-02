Darum eröffneten Grazer Bräute ihr eigenes Atelier

Die malerische Landschaft des „Grünen Herz“ Österreichs bietet eine traumhafte Kulisse für den schönsten Tag im Leben. Laut Bericht des Instituts für Familienforschung aus dem Jahr 2022 geben sich auch wieder deutlich mehr Paare in Österreich das Jawort. Auf der Suche nach dem perfekten Brautkleid ist das Brautatelier Herzenssache in Graz seit neuestem ein heißer Tipp. Der Name ist in diesem Atelier Programm, denn für die beiden Gründerinnen Julia Leindl und Magdalena Perstling ist es eine Herzensangelegenheit, Bräuten den Weg zu ihrem Traumkleid zu ebnen.