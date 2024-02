Kalender-Flop trübt die Freude über Skifeiertag

Zwei österreichische Skisiege an einem Tag - das gab es vor Sonntag zuletzt am 29. Februar 2020. Kein Wunder, dass das Doppel von Vinc Kriechmayr in Kvitfjell und Stephi Venier in Crans Montana große Freude auslöste. „Ein toller Tag - Siege waren zuletzt ja nicht wie selbstverständlich an der Tagesordnung“, jubelte Alpinboss Herbert Mandl. Der letzte Woche bei den Jugendmeisterschaften am Semmering war, gestern bei der Übernahme von zwei Europacuprennen am Pass Thurn mithalf. Denn: „Wir müssen für unsere Zukunft Maßnahmen ergreifen.“ Weltcupsiege tun gut, aber „ändern kurzfristig für die Arbeit in den unteren Klassen nichts“.