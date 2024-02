„Haben viele Sportler, die ‚zsammgeritten‘ sind!“

Von 1990 bis 2019 ist der Nationencup im alpinen Skisport fest in österreichischer Hand gewesen, seither ist Rot-Weiß-Rot gegenüber den Schweizern etwas ins Hintertreffen geraten. Immerhin konnten Österreichs Speed-Herren am Wochenende in Kvitfjell (NOR) in Person von Vincent Kriechmayr mit den Plätzen 1 und 2 in Super-G und Abfahrt wieder einmal aufzeigen. Zur Erleichterung des früheren Weltcup-Rennsiegers Armin Assinger, der allerdings vor allzu großer Euphorie warnt …