Kriechmayr: „Wenn ich da nicht grantig wäre, ...“

In den viereinhalb Wochen bis zum ersten Training in Saalbach-Hinterglemm („Die Kalenderplanung ist wirklich sehr bescheiden“) werde er viel trainieren, neues Material testen und tüfteln, um in der Abfahrt die Lücke zu schließen. „Wir werden wahrscheinlich die Möglichkeit haben, dass wir in Saalbach trainieren, schon in Hinblick auf die WM“, sagte Kriechmayr. Gelänge ihm beim Finale der ersehnte Sieg in der Abfahrt, könnte er auch in der Königsdisziplin ein Hakerl unter die Saison machen.