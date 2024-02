Herren-Abfahrt in Kvitfjell ab 12 Uhr LIVE

Mit schwierigen äußeren Umständen gilt es an diesem Wochenende beim Ski-Weltcup in Kvitfjell fertig zu werden. Auf die Piste, auf der die vorletzte Abfahrt dieser Alpin-Saison gefahren werden soll, kam noch einmal Neuschnee. Im arg beschnittenen Training am Freitag stürzten Adrian Smiseth Sejersted und Cyprien Sarrazin. Vincent Kriechmayr und Co. wollen trotzdem das Beste aus der Situation machen. „Ich will unbedingt noch auf einmal aufs Podest fahren“, sagte Kriechmayr.