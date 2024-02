Die Gemeinsamkeiten von Baumann und Ventimiglia

So war es diesmal US-Star Milo Ventimiglia, der Hauptdarsteller der Kult-Serie „This Is Us“, der mit Baumann und Ehefrau Nelly arbeitete. Klar passte zwischen Ventimiglia und dem Fotokünstler sofort die Chemie: Immerhin ist Letzterer begeisterter Kraftsportler, und der Mime spielte in „Rocky Balboa“ zuletzt den Sohn von „Rocky“. Neben der Leidenschaft für Fitness kam aber noch eine Gemeinsamkeit zum Zuge, wie Baumann der „Krone“ verriet: „Die Zusammenarbeit war von Anfang an locker, weil wir beide leidenschaftliche Formel-1-Fans sind. Ich glaube, der Motorsport, aber auch die große Affinität von Milo für die Fotografie hat die Chemie am Set sofort stimmen lassen.“