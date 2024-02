Großer Haie-Jubel: Albano sorgte für die Erlösung

Happy End in der Verlängerung

Mit dem Zweitore-Vorsprung waren die Haie noch nicht in sicherem Gewässer. Es wartete ein heißes Schlussdrittel. Fehervar konnte in Unterzahl (!) durch Hari verkürzen. Der Tabellenzweite lief nun Sturm, drängte auf den Ausgleich, der auch gelang. Das Happy End gab’s für die Tiroler erst in der Verlängerung. Nick Albano sorgte für die Erlösung, großen Jubel bei den 2400 Fans. Am Mittwoch geht‘s nun zum direkten Duell nach Villach.