Ski-Wirbel: FIS droht Schweizern mit WM-Entzug

Swiss-Ski wehrt sich

Diego Züger, der CEO Commercial von Swiss-Ski, stellt das in Abrede: „Wir weisen den Vorwurf der FIS, in der Kandidaturphase abgegebene Versprechungen nicht einzuhalten, in aller Form zurück.“ Bei Swiss-Ski könne man das FIS-Statement „nicht nachvollziehen, weil diverse Vorwürfe schlicht nicht der Wahrheit entsprechen“. Züger hielt in der NZZ fest, dass die FIS „während der Verhandlungen die Bedingungen geändert“ habe. Statt einer Lösung droht nun die Eskalation.