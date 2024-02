FAC gewinnt Spitzenspiel gegen Ried

Leoben startete nach dem ÖFB-Cup-Halbfinal-Aufstieg gegen Altach auch in der Liga erfolgreich ins Frühjahr. Die Truppe von Coach Rene Poms sprang von Rang sieben auf vier. Das gelang dank des vierten Pflichtspielsieges in Folge, Niederlage hat es in den jüngsten elf Partien keine gegeben.