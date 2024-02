Austria Lustenau gegen Klagenfurt - 14.30 Uhr LIVE

Beim 2:2 gegen den LASK holten Christopher Cvetko und Co. zuletzt einen hart erkämpften Punkt, die Leistung darf Selbstvertrauen geben. „Die Vorstellung in Linz war Top-6-würdig, daran besteht sicherlich kein Zweifel“, betonte Goalie Phillip Menzel. „Es wird wohl ein heißer Endspurt, eine große Herausforderung, und wir sind bereit, diese anzunehmen“, sagte der Deutsche. Für Cvetko ist klar, dass man in der zweiten Saisonphase zum dritten Mal oben dabei sein wird. „Wenn wir so weiterspielen, auf jeden Fall.“