Wolfsberger AC gegen WSG Tirol - ab 17 Uhr LIVE

Die Kärntner seien besser als es ihre 23 Punkte vermuten lassen, betonte Silberberger. „Die haben viel Qualität. Beim WAC sitzt Thomas Sabitzer draußen. Boah, wenn der bei mir wäre, das wäre so cool. Aber das ist er nicht.“ Bei aller Wertschätzung für seinen Ex-Spieler zeigte sich Silberberger auch überzeugt, dass seine aktuellen Schützlinge im Lavanttal zu Chancen kommen werden. „Die Frage ist dann: Wer will am Ende des Tages die drei Punkte mehr? Wer ist entschlossener in der Box?“