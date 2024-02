Austria Wien gegen SCR Altach LIVE ab 17 Uhr

Heimteam im Vorteil

Austria gegen Altach war in den vergangenen Jahren laut Statistik stets ein Fall für das Heimteam. Altach gewann in der Bundesliga drei der letzten sechs Duelle gegen die Austria - jedes davon daheim. Die Wiener blieben in Heimspielen gegen die Vorarlberger ihrerseits fünfmal in Folge unbesiegt, holten dabei vier Siege. Wollen die „Veilchen“ den Druck auf den Sechsten Rapid auch vor dem anstehenden Wiener Derby am 25. Februar hochhalten, wird auch am Samstag nur ein Erfolgserlebnis zählen.