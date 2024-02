Mysteriöses Schiffswrack nach 80 Jahren entdeckt

Das rund 74 Meter lange und mit Weizen beladene Schiff war am 1. Mai 1940 gesunken - es herrschte ein gewaltiger Sturm. Der Kapitän Frederick Burke befahl dennoch, das Schiff Richtung offener See zu steuern. Mitten in der Nacht trat Wasser in das Boot ein. Die Besatzung musste in eisiger Kälte in Rettungsboote steigen und wurden von einem weiteren großen Frachter aufgenommen. Die SS Arlington dagegen verschwand im dunklen Wasser und tauchte erst jetzt nach einer Forschungsmission wieder auf.