Steirer eröffnen erstes Blackout-Vorsorgezentrum

Im neuen Geschäft in der Sankt Peter Hauptstraße 119 A - und im Online-Shop - sind sowohl einzelne Komponenten sowie komplette Krisenvorsorgeboxen in verschiedenen Ausführungen erhältlich. „Unser Angebot richtet sich sowohl an Kommunen als auch Einsatzorganisationen und natürlich die breite Bevölkerung“, so Pernitsch. Zudem bieten die Sicherheitsprofis strategische Vorsorge-Beratung für Unternehmen und Institutionen.