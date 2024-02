Neuer Mercedes bescherte Russell schlaflose Nächte

„Platze fast vor fiebriger Erwartung“

Mit seinem Triumph in Interlagos (Brasilien) 2022 hatte Russell Mercedes den bislang einzigen Rennsieg nach Einführung des Flügelautos beschert, 2023 sollen weitere folgen. „Ich platze fast vor fiebriger Erwartung. Wenn einige Rennen vorüber sind, dann wird klar, wohin die Reise geht. Aber in diesem Moment, wo wir noch nicht mal den Wintertest gefahren haben, tappst du im Dunkeln, was auf dich wartet“, zitiert „Speedweek.com“ den 26-Jährigen, der durchaus auch Unsicherheit in Hinblick auf den Auftakt in Bahrain (2. März) ausstrahlt. „Es gibt so viele Fragen: Haben wir alles richtig gemacht? Welcher Fortschritt wird uns gelingen? Was haben die Gegner so auf Lager?“